Картину Вон Гога продадут на аукционе во Франции за 6 миллионов долларов

Работу Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион.

Картина Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" выставят во Франции на аукцион. Об этом 29 марта сообщает The Guardian.

Полотно датируется 1882 годом. Это одна из ранних работ художника, который начал писать лишь в 1880 году. Отмечают журналисты со ссылкой на Artcurial

Лот интересен тем, что это первая за двадцать лет работа Ван Гога, которая появится на аукционе.

Организатором торгов является аукционный дом Artcurial.

Торги назначены на 4 июня. Оценочная стоимость лота — около 6 миллионов долларов. Однако, по мнению аукционистов, финальная цена может существенно увеличиться, учитывая, что "все меньше и меньше полотен Ван Гога поступают на рынок".

Эта картина знаменует собой важный период в развитии творчества Винсента Ван Гога. Это начало его карьеры, именно тогда он обнаруживает все возможности живописи, в частности, начинает писать картины маслом. Сообщил журналистам аукционист Бруно Яуберт

Отметим, что в последний раз работу Ван Гога продавали на аукционе в 1990 году. Тогда картина "Портрет доктора Гаше" была реализована за 82,5 млн долларов.