Смольный опубликовал список стран, куда можно улететь из Петербурга

Путешественникам рекомендуют ознакомиться с условиями для въезда и пребывания.

В понедельник, 29 ноября, комитет по транспорту Петербурга со ссылкой на Пулково опубликовал список стран, куда можно улететь по туристической визе.

В список вошли: Вена (Австрия), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Будапешт (Венгрия), Хургада, Шарм-эль-Шейх (Египет), Тель-Авив (Израиль), Нур-Султан (Казахстан), Доха (Катар), Бишкек (Киргизия), Дубай (ОАЭ), Белград (Сербия), Душанбе (Таджикистан), Стамбул, Анталья (Турция), Самарканд (Узбекистан), Миле (Мальдивы).

Туристам необходимо ознакомиться с условиями для въезда и пребывания, которые опубликованы на сайте Смольного. Так, например, в Австрии не котируется прививка "Cпутником V".

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