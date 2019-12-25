Куда можно улететь из Петербурга по туристической визе

Несмотря на то, что между многими странами открыто авиасообщение, попасть в них можно только по работе или учебе.

Аэропорт "Пулково" подготовил список стран, в которые можно улететь по туристической визе. Информация может быть особенно актуальна в преддверии новогодних праздников.

На данный момент полеты осуществляются из Петербурга в Баку, Вену, Ереван, Минск, Будапешт, Хургаду, Шарм-эль-Щейх, Тель-Авив, Нур-Султан, Доху, Бишкек, Дубай, Белград, Душанбе, Стамбул, Анталью, Самарканд и Мале.

Во всех странах установлены свои условия пребывания. В некоторых по прилету придется сесть на карантин, если вы не привиты одной из зарубежных вакцин. Полную информацию можно найти здесь.

Ранее Piter.TV рассказывал, в каких странах признают российские вакцины.

Фото: Piter.TV