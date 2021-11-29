Петербурженка застряла в аэропорту из-за отказа во въезде в Израиль

Девушка прилетела в страну по туристической визе.

Россиянка получила отказ во въезде в Израиль из-за рублей, которые взяла с собой в кошельке. Теперь жительница Петербурга вынуждена вторые сутки находится в аэропорту Тель-Авива, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, девушка получила отказ во въезде в Израиль, после этого ее решили депортировать. 28-летняя Елизавета Мишкевич из Санкт-Петербурга прилетела на отдых в Тель-Авив по туристической визе.

В материале отметили, что на паспортном контроле сотрудники миграционной службы устроила для петербурженки дополнительный допрос, заявив, что "в Израиле туризма не существует". После этого при проверке у нее обнаружили рубли и спросили, зачем они девушке, если обменять их в стране нельзя.

В итоге, россиянке отказали во въезде, но улететь домой она не смогла. Туристку забыли посадить на обратный рейс, из-за чего ей пришлось ночевать в аэропорту на полу.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)