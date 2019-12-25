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За последние сутки на коронавирус протестировали почти 17 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали почти 17 тысяч человек

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Под наблюдением медиков почти 350 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 16941 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 344 человека. Из них 185― контактные, 159 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 133 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Отметим, что последние два дня не сообщается о количестве людей, которые уведомили о своем прибытии из другой страны.

Ранее главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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