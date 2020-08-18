Главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны COVID-19

По словам специалиста, нужно дождаться окончания первой волны.

Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина заявил о том, что говорить о второй волне коронавируса пока рано, так как не закончилась первая. Она сохранилась и приобрела "пологую форму", сказал Денис Гусев в интервью "Петербургскому дневнику".

В сентябре-октябре к коронавирусу могут присоединиться сезонные острые респираторные заболевания и грипп. На данный момент непонятно, как они будут протекать вместе. Об этом можно будет судить только по опыту.

Для Боткинской больницы в этот период в приоритете будет быстрая раздельная диагностика COVID-19 и гриппа. Это необходимо для того, чтобы разделить пациентов.

Гусев отметил, что другие инфекционные заболевания также никуда не делись. Так, например, после открытия заведений общественного питания увеличилось количество острых кишечных инфекций.

Боткинская больница стала первым стационаром, который принял больных коронавирусом в начале эпидемии. Более 300 сотрудников медучреждения переболели COVID-19.

Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД