Более 300 сотрудников переболели коронавирусом в Боткинской больнице

Боткинская больница первой приняла пациентов коронавирусом в Петербурге в начале пандемии.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев назвал количество сотрудников медучреждения, которое перенесло коронавирус. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Из 2651 сотрудника COVID-19 переболели 337 человек. Большинство из них преодолело вирусную инфекцию в легкой и бессимптомной форме. Все сотрудники больницы остались живы.

Больше всего больных COVID-19 проходит лечение в Боткинской больнице.

Ранее Piter.TV рассказал о развитии ситуации с заболеваемостью в Петербурге.

Фото: Piter.TV