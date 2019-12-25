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Более 300 сотрудников переболели коронавирусом в Боткинской больнице
Сегодня, 9:48
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Более 300 сотрудников переболели коронавирусом в Боткинской больнице

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Боткинская больница первой приняла пациентов коронавирусом в Петербурге в начале пандемии.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев назвал количество сотрудников медучреждения, которое перенесло коронавирус. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Из 2651 сотрудника COVID-19 переболели 337 человек. Большинство из них преодолело вирусную инфекцию в легкой и бессимптомной форме. Все сотрудники больницы остались живы. 

Больше всего больных COVID-19 проходит лечение в Боткинской больнице.

Ранее Piter.TV рассказал о развитии ситуации с заболеваемостью в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: боткинская больница, медики, сотрудники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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