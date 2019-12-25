Больше всего больных COVID-19 проходит лечение в Боткинской больнице

Боткинская больница принимает больных коронавирусом с самого начала пандемии.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто во время заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности рассказал о том, сколько сейчас больных коронавирусам проходят лечение в стационарах города. Больше всего пациентов на данный момент находится в Боткинской больнице.

В больнице им. Боткина лечение от COVID-19 получают 817 пациентов. 316 человек находятся в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов". Третье "место" заняла Мариинская больница, там находятся 218 больных COVID-19.

Всего коронавирусную инфекцию лечат в 24 стационарах. Сегодня в к ним присоединилась больница Святителя Луки.

Также на заседании Евгений Шляхто объявил о выходе Петербурга на плато по заболеванию коронавирусом.

Фото: Piter.TV