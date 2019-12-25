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Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 14:56
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Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

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Число активных случаев составляет меньше единицы.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ имени В.А. Алмазова" Евгений Шляхто.

По словам Шляхто, за последнюю неделю в Северной столице зафиксировали снижение новых случаев заболевания COVID-19. Так, эксперты заявили, что в городе минус 27% зараженных. А число активных случаев составляет меньше единицы.

Отмечается, что проблема с коронавирусом становится менее острой. 

Ранее мы сообщали о том, что ещё 18 мужчин и 20 женщин скончались от коронавируса в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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