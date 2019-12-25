Еще 18 мужчин и 20 женщин скончались от коронавируса в Петербурге

Все пациенты имели хронические заболевания.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали еще 38 новых смертей от коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших 18 мужчин в возрасте от 49 до 90 лет и 20 женщин в возрасте от 47 до 99 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти этих людей, признали двустороннюю пневмонию, обусловленную коронавирусной инфекцией.

Все пациенты имели хронические заболевания, в числе которых кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологии.

Ранее китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажность.

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