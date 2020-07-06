Пятый месяц коронавируса: выводы для Петербурга

Почему в Петербурге такая высокая смертность от коронавируса, почему власти так поздно снимают ограничительные меры и не оказывают необходимой медицинской поддержки гражданам. Обо всем этом ― в нашем материале.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге прошло почти пять месяцев. Первый заболевший был выявлен 4 марта, на данный момент, по официальной статистике, известно о 31 102 случаях. Ситуация в городе сложилась удачнее, чем могла бы: при самом худшем сценарии прогнозировалась цифра в 120 тыс. человек. Кроме того, рост заболеваемости проходил достаточно плавно, за исключением нескольких периодов. Максимально количество новых случаев за сутки во втором по численности населения мегаполисе России составило 541, в то время как в Москве оно достигло 6703 случаев. Коечного фонда города хватило для того, чтобы разместить всех больных средней и тяжелой степени в стационарах.

Из общей положительной картины выбиваются лишь несколько фактов: с конца июня Петербург занимает первое место по уровню летальности от коронавируса в стране, власти не спешат снимать ограничительные меры, а некоторые горожане не могут добиться того, чтобы им бесплатно сделали тест на коронавирус. С учетом этого ситуация перестает казаться столь благополучной и есть основания полагать, что риск заболевания остается высоким. Piter.TV решил разобраться, с чем связана такая аномальная смертность, а также подвести первые итоги столь длительной жизни бок о бок с эпидемией.

Ожидания и реальность

О том, что с коронавирусом не удастся справиться за месяц, специалистам стало ясно практически с самого начала. Несмотря на ожидание петербуржцев окончания "нерабочей недели", затем и "нерабочего месяца", к более-менее привычной жизни удалось вернуться лишь в июне после снятия некоторых ограничительных мер, одной из которых было обязательное ношение средств индивидуальной защиты на улице.

Прогноз, который сделали специалисты из Петербурга и новосибирского центра "Вектор" в середине апреля, говорил о том, что для улучшения эпидемиологической ситуации требуется в среднем 100 дней, при этом пик эпидемии приходится на 70-80 день. Таким образом, вспышка должна была произойти в начале июня. Прогноз экспертов подтвердился: самым тяжелым периодом для города оказался месяц с середины мая до середины июня. Количество заболевших каждый день превышало 300 человек. О стабилизации ситуации с коронавирусом генеральный директор ФГБУ "НМИЦ имени В.А. Алмазова" Евгений Шляхто заявил лишь 29 мая, а о выходе на плато ― 17 июня. Еще в апреле он сообщил о том, что пик заболеваемости может прийтись на июль. Это означало, что так быстро избавиться от коронавируса не удастся.

По разным оценкам, количество больных в городе на пике эпидемии могло составить от 45 тыс. до 120 тыс. человек. Как было указано ранее, на данный момент, с учетом того, что пик уже пройден, оно достигло лишь 31 тыс. человек. Для сравнения, в Москве коронавирусом заболели более 240 тысяч человек.

На графике, подготовленном Yandex DataLens видно, что рост заболеваемости коронавирусом в столице был экспоненциальным, в то время как ситуация в Петербурге была преимущественно линейной. В связи с этим и меры в Петербурге были более мягкими, например, не было пропускного режима, который грозился ввести Смольный при резком росте больных. Несмотря на, казалось бы, более благоприятную ситуацию в городе на Неве, Москва раньше стала выходить из ограничительных мер. К привычной жизни столица начала возвращаться в июне, Петербург ― в июле. Это вызвало вопросы у горожан. Оказалось, ситуация не является столько благоприятной. 6 июня количество смертей в двух городах практически сравнялось, в Москве ― 58, в Петербурге ― 55.

По состоянию на 29 июля, коэффициент распространения COVID-19 в Северной столице составляет 0,93, в Москве ― 1,07. При этом в первом случае количество смертей на 100 тысяч человек ― 37,4, во втором случае ― 35,5. Именно этот показатель и именуется "смертностью". Показатель летальности ― 6,46% против 1,85%. Летальность ― отношение общего числа умерших от какого-либо заболевания к общему числу заболевших. По подсчетам информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на протяжении всего июля петербургский показатель был самым большим в России.

Почему такая смертность?

Количество зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса в Петербурге начало резко расти в начале июня. 1 июня стало известно о 10 новых смертельных случаях, 2 июня ― о 17, 3 июня ― о 24, а 4 июня ― о 55. Максимальное количество зарегистрированных смертей было 26 июня ― 57 человек. Всего за весь период в Петербурге ушли из жизни от коронавируса 2023 человека, в Москве ― 4426, что в 2,1 раз больше. При этом заболевших в столице в 7,6 раз больше.

Тогда же, в начале июня, комитет по здравоохранению города сообщил о том, что Петербург переходит к новой методике по формированию отчетов по смертности. Стали учитываться не только результаты комиссии по летальным исходам, но и оперативные данные по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки.

Отчетность по медицинским свидетельствам о смерти формируется на основе предварительного патологоанатомического диагноза умершего. уточнили в комитете.

В Смольном объяснили рост умерших, это происходит по нескольким причинам. В интервью "Петербургскому дневнику" председатель комздрава Дмитрий Лисовец отметил, что в какие-то дни умирает действительно больше людей. Высокая смертность в июне стала результатом того, что пик эпидемии пришелся на май-июнь. Так как комиссия работает с задержкой и с разной интенсивностью, о смертельных случаях становится известно позже. Кроме того, оперативные данные могут быть не совсем точны, так как патологоанатомическая экспертиза ― это длительный процесс.

Лучше оценивать показатель или за месяц, или же за весь эпидпериод. заявил Лисовец.

Отметим, что если данные и корректировались, то информация в официальных источниках об этом не распространялась. В целом коронавирус повлиял на статистику смертности в Петербурге, подробнее об этом вы можете узнать в нашем материале.

Увеличение смертности связано с тем, что среди заболевших много пожилых людей, которые и находятся в зоне риска. Большинство умерших имеют сопутствующие хронические заболевания.

Однако, если увеличение зарегистрированных смертей в июне может быть связано с пиком эпидемии, то сейчас оно должно было пойти на спад. В отчете городской Межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса говорилось о том, что к 22-24 июня ожидается не больше 5-7 смертей в сутки. Спустя месяц цифра все еще держится на уровне 20 человек в сутки и более. Следует учесть, что о смертельных случаях становится известно с задержкой, так как на комиссии по летальных исходам и патологоанатомической службе большая нагрузка, однако и количество рассматриваемых случаев должно было снизиться в связи со снижением роста заболеваемости.

Мнение специалистов

Piter.TV решил обратиться к экспертам и узнать их мнение о высоком уровне смертности от коронавируса в городе.

В начале июля признание прозвучало от бывшего главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. По его словам, организационные работы решались неправильно с самого начала: Петербург опоздал с мероприятиями на два месяца, хотя чиновников просили действовать так же, как в столице.

Мы же тогда знали между собой, что в городе в день по 12 человек хоронили, когда вам рассказывали про пару летальных случаев. сказал Яковлев.

Главный врач клинической больницы №122 им. Соколова, которая была перепрофилирована для приема больных с коронавирусом, Яков Накатис в беседе с Piter.TV отметил, что не готов делать выводы, так как статистика ― очень сложная наука и сложно установить, от чего именно умер человек. Если он попадает в больницу с целым "букетом" заболеваний, ― хроническими, пневмонией и коронавирусом ― то очень сложно выявить первопричину смерти. Но тенденция все же есть: чаще всего это люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями, в частности ― с лишним весом.

Врач реаниматолог-анастезиолог Сергей Саяпин, который работал в скандальной Покровской больнице, считает, что на самом деле смертность не такая уж и высокая, так как, скорее всего, о некоторых случаях заболевания неизвестно.

Если отбросить лишние сущности ― то меньшим охватом тестирования легких форм, соответственно, смертность среди выявленных выше. сказал Саяпин.

Под "лишними сущностями" врач имел в виду "различные теории заговора".

С опорой на мнение специалистов можно сделать вывод о том, что высокой смертности в Петербурге способствует три причины. Во-первых, "жертвами" коронавируса становятся пожилые люди, которые находятся в группе риска, а их в Северной столице много. Во-вторых, ко В-третьих, тестируется недостаточное количество местных жителей, и потому нет объективного представления о реальном количестве заболевших и показателю смертности.

Хочу, но не могу

О том, что тест действительно могут сдать не все, кто в этом нуждается, подтверждает опыт сотрудников Piter.TV, которые перенесли коронавирус, а также истории горожан, с которыми нам удалось связаться.

В конце мая мы уже рассказывали историю сотрудника видеоотдела, у которого заболела вся семья. Внимание со стороны медиков было уделено лишь главе семейства 67-ми лет. Еще двум членам семьи, у которых были симптомы коронавируса (температура, ломка тела, потеря обоняния) пришлось лечиться самостоятельно, сделать им тест так никто и не предложил.

Другому сотруднику Piter.TV, у которого была температура и потеря запаха и вкусов, пришлось идти в поликлинику, так как терапевт не успевал на вызов. Редактор обратился за помощью в центр "Полис" в середине июня.

Спросили каждого о самочувствии, послушали легкие и выписали лечение, как и ОРВИ, мне еще плюсом из-за высокой температуры антибиотик назначили. Про взятие мазка на корону врач даже не заикнулся. Также сказали, что если температура будет долго держаться, ехать и самостоятельно делать КТ легких, потому что у них очередь на 2 недели расписана.

Тест не предложили сделать потому, что "нет показания": сотрудник не контактировал с больными (позже оказалось, что это не так), а также все время находился в России. После появления болей в груди, редактор решил платно сделать компьютерную томограмму легких. Как оказалось, оба легких были поражены, но не более, чем на 10%. Наличие коронавируса подтвердил платный тест, однако после его результатов с больным никто не связался. Он предполагает, что не попал в официальную статистику заболеваний, так как за ходом его лечения никто не следил.

О проблемах получения эпидномера, который является доказательством контакта с заболевшим, вы можете прочитать в нашем материале.

Еще одну подобную историю мы узнали от выпускника одного из медицинских вузов Романа Дмитриева (имя изменено). В начале мая у него заболела мама, она работает в одном из роддомов Невского района. Придя на работу, она почувствовала недомогание, после чего ее отправили домой.

Наш собеседник отмечает, что результаты теста посетительниц роддома приходят только спустя некоторое время. В этот период есть риск заразиться.

К женщине пришла терапевт, взяла мазок, но его результат так никто и не узнал, такая ситуация повторилась еще два раза. По всей видимости, результаты потеряли. После выздоровления петербурженка решила платно сдать тест на антитела, результат оказался положительным. В справке о болезни, которую женщина взяла для работы, о коронавирусе ничего не говорилось. "Классические" симптомы также почувствовали и другие члены семьи, но весь этот период они лечились самостоятельно как от ОРВИ, соблюдали режим самоизоляции и не стали вовсе обращаться к врачу.

Отметим, что такие случаи не являются единичными, о них можно узнать в социальных сетях. Вот, например, что пишут петербуржцы в комментариях группы "ВКонтакте" городского комитета по здравоохранению.

В комитете отвечают, что решение о том, делать ли тест, лежит на лечащем враче. Если у петербуржцев есть жалобы, то их стоит направлять сюда. В целом врачи обязаны реагировать на вызов.

Мы решили рандомно выбрать несколько поликлиник и позвонить туда, чтобы узнать, как бесплатно сделать тест на коронавирус. В городской поликлинике №77 нам ответили, что для этого достаточно иметь симптомы ОРВИ (температуру выше 37), а в городской поликлинике №19 отметили, что решение о тестировании принимает врач, и иногда, при определенных показаниях, сдать его можно и при отсутствии температуры. Однако, как показывает практика, так происходит далеко не всегда. Кроме того, по информации нашего источника, работающего в городской детской поликлинике №73, за последние три недели тесты на коронавирус стали делать значительно реже, чаще всего пациентам ставят ОРВИ без исследования на наличие COVID-19

Что говорят исследования?

Отметим, что с самого начала специалисты предупредили, что официальное количество заразившихся может отличаться от реальных цифр в 10 раз. Такие колебания числа заболевших допустимы из-за невыявленных случаев заражения, когда люди переносят COVID-19 в лёгкой форме и на ногах. В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24" о том, что на самом деле реальное число заразившихся составляет 300 тысяч человек, при том что на тот момент официально было известно о 92 тыс. случаях. Петербургские власти подобных заявлений не делали, однако напоминают о необходимости ношения масок и режиме самоизоляции в случае появления признаков ОРВИ. Ответственность за рост заболеваемости в городе Александр Беглов возложил на горожан, которые в необходимой мере соблюдает меры безопасности.

В июне Европейский университет в Санкт-Петербурге организовал серологические исследования распространение коронавируса в Петербурге. Исследование на антитела должно было показать, сколько человек на самом деле болело. В опросе приняли участие 6,5 тысяч петербуржцев, 1052 человека согласились сдать кровь. Результаты оказались таковы: число носителей антител в 10 раз больше, чем количество официально подтвержденных случаев. Результаты теста Abbott Architect IgG показали, что в Петербурге антитела к вирусу были найдены у 7,5% жителей в возрасте старше 18 лет., а результаты теста Genetico CoronaPass Total Ig дают информацию, что распространенность антител составила 9,3%. Piter.TV направил запрос представителю Университета, чтобы узнать, с чем эксперты связывают такие результаты. На момент публикации ответ пока не получен.

Более масштабный тест на выявление антител класса G провела компания "Инвитро". В нем приняли участие более 43 тысяч горожан. Они нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев.

Бесплатное тестирование на антитела также проводил в июне Роспотребнадзор. Оно было нужно для оценки популяционного иммунитета. Его результаты до сих пор не были опубликованы.

Результаты исследования и практика показывают, что есть вероятность, что даже то количество тестирований, которое ежедневно проводится в Петербурге, недостаточно, чтобы выявить все случаи заболевания. По данным на 15 июля, с 1 марта тест на коронавирус в городе стали более 1,5 млн человек. По словам Александра Беглов, это в 4 раза выше норматива. За месяц до этого градоначальник отмечал, что лабораторных мощностей не хватает, при этом что объем тестирования находился на таком же уровне и даже выше. Почему позиция властей изменилась, при том что риск заразиться в связи со снятием ограничительных мер вырос, неизвестно.

Тем временем город готовится ко второй волне коронавируса, которая ожидается этой осенью.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Piter.TV

График: Yandex DataLens