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Пятый месяц коронавируса: выводы для Петербурга
Сегодня, 18:28
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Пятый месяц коронавируса: выводы для Петербурга

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Почему в Петербурге такая высокая смертность от коронавируса, почему власти так поздно снимают ограничительные меры и не оказывают необходимой медицинской поддержки гражданам. Обо всем этом ― в нашем материале.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге прошло почти пять месяцев. Первый заболевший был выявлен 4 марта, на данный момент, по официальной статистике, известно о 31 102 случаях. Ситуация в городе сложилась удачнее, чем могла бы: при самом худшем сценарии прогнозировалась цифра в 120 тыс. человек. Кроме того, рост заболеваемости проходил достаточно плавно, за исключением нескольких периодов. Максимально количество новых случаев за сутки во втором по численности населения мегаполисе России составило 541, в то время как в Москве оно достигло 6703 случаев. Коечного фонда города хватило для того, чтобы разместить всех больных средней и тяжелой степени в стационарах.

Из общей положительной картины выбиваются лишь несколько фактов: с конца июня Петербург занимает первое место по уровню летальности от коронавируса в стране, власти не спешат снимать ограничительные меры, а некоторые горожане не могут добиться того, чтобы им бесплатно сделали тест на коронавирус. С учетом этого ситуация перестает казаться столь благополучной и есть основания полагать, что риск заболевания остается высоким. Piter.TV решил разобраться, с чем связана такая аномальная смертность, а также подвести первые итоги столь длительной жизни бок о бок с эпидемией.

Ожидания и реальность

О том, что с коронавирусом не удастся справиться за месяц, специалистам стало ясно практически с самого начала. Несмотря на ожидание петербуржцев окончания "нерабочей недели", затем и "нерабочего месяца", к более-менее привычной жизни удалось вернуться лишь в июне после снятия некоторых ограничительных мер, одной из которых было обязательное ношение средств индивидуальной защиты на улице.

Прогноз, который сделали специалисты из Петербурга и новосибирского центра "Вектор" в середине апреля, говорил о том, что для улучшения эпидемиологической ситуации требуется в среднем 100 дней, при этом пик эпидемии приходится на 70-80 день. Таким образом, вспышка должна была произойти в начале июня. Прогноз экспертов подтвердился: самым тяжелым периодом для города оказался месяц с середины мая до середины июня. Количество заболевших каждый день превышало 300 человек. О стабилизации ситуации с коронавирусом генеральный директор ФГБУ "НМИЦ имени В.А. Алмазова" Евгений Шляхто заявил лишь 29 мая, а о выходе на плато 17 июня. Еще в апреле он сообщил о том, что пик заболеваемости может прийтись на июль. Это означало, что так быстро избавиться от коронавируса не удастся.

По разным оценкам, количество больных в городе на пике эпидемии могло составить от 45 тыс. до 120 тыс. человек. Как было указано ранее, на данный момент, с учетом того, что пик уже пройден, оно достигло лишь 31 тыс. человек. Для сравнения, в Москве коронавирусом заболели более 240 тысяч человек. 

На графике, подготовленном Yandex DataLens видно, что рост заболеваемости коронавирусом в столице был экспоненциальным, в то время как ситуация в Петербурге была преимущественно линейной. В связи с этим и меры в Петербурге были более мягкими, например, не было пропускного режима, который грозился ввести Смольный при резком росте больных. Несмотря на, казалось бы, более благоприятную ситуацию в городе на Неве, Москва раньше стала выходить из ограничительных мер. К привычной жизни столица начала возвращаться в июне, Петербург в июле. Это вызвало вопросы у горожан. Оказалось, ситуация не является столько благоприятной. 6 июня количество смертей в двух городах практически сравнялось, в Москве 58, в Петербурге 55. 

По состоянию на 29 июля, коэффициент распространения COVID-19 в Северной столице составляет 0,93, в Москве 1,07. При этом в первом случае количество смертей на 100 тысяч человек 37,4, во втором случае 35,5. Именно этот показатель и именуется "смертностью". Показатель летальности 6,46% против 1,85%. Летальность отношение общего числа умерших от какого-либо заболевания к общему числу заболевших. По подсчетам информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на протяжении всего июля петербургский показатель был самым большим в России. 

Почему такая смертность?

Количество зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса в Петербурге начало резко расти в начале июня. 1 июня стало известно о 10 новых смертельных случаях, 2 июня о 17, 3 июня о 24, а 4 июня о 55. Максимальное количество зарегистрированных смертей было 26 июня 57 человек. Всего за весь период в Петербурге ушли из жизни от коронавируса 2023 человека, в Москве 4426, что в 2,1 раз больше. При этом заболевших в столице в 7,6 раз больше. 

Тогда же, в начале июня, комитет по здравоохранению города сообщил о том, что Петербург переходит к новой методике по формированию отчетов по смертности. Стали учитываться не только результаты комиссии по летальным исходам, но и оперативные данные по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки.

Отчетность по медицинским свидетельствам о смерти формируется на основе предварительного патологоанатомического диагноза умершего.

уточнили в комитете. 

В Смольном объяснили рост умерших, это происходит по нескольким причинам. В интервью "Петербургскому дневнику" председатель комздрава Дмитрий Лисовец отметил, что в какие-то дни умирает действительно больше людей. Высокая смертность в июне стала результатом того, что пик эпидемии пришелся на май-июнь. Так как комиссия работает с задержкой и с разной интенсивностью, о смертельных случаях становится известно позже. Кроме того, оперативные данные могут быть не совсем точны, так как патологоанатомическая экспертиза это длительный процесс.

Лучше оценивать показатель или за месяц, или же за весь эпидпериод.

заявил Лисовец. 

Отметим, что если данные и корректировались, то информация в официальных источниках об этом не распространялась. В целом коронавирус повлиял на статистику смертности в Петербурге, подробнее об этом вы можете узнать в нашем материале. 

Увеличение смертности связано с тем, что среди заболевших много пожилых людей, которые и находятся в зоне риска. Большинство умерших имеют сопутствующие хронические заболевания.

Однако, если увеличение зарегистрированных смертей в июне может быть связано с пиком эпидемии, то сейчас оно должно было пойти на спад. В отчете городской Межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса говорилось о том, что к 22-24 июня ожидается не больше 5-7 смертей в сутки. Спустя месяц цифра все еще держится на уровне 20 человек в сутки и более. Следует учесть, что о смертельных случаях становится известно с задержкой, так как на комиссии по летальных исходам и патологоанатомической службе большая нагрузка, однако и количество рассматриваемых случаев должно было снизиться в связи со снижением роста заболеваемости. 

Мнение специалистов

Piter.TV решил обратиться к экспертам и узнать их мнение о высоком уровне смертности от коронавируса в городе

В начале июля признание прозвучало от бывшего главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. По его словам, организационные работы решались неправильно с самого начала: Петербург опоздал с мероприятиями на два месяца, хотя чиновников просили действовать так же, как в столице.

Мы же тогда знали между собой, что в городе в день по 12 человек хоронили, когда вам рассказывали про пару летальных случаев.

сказал Яковлев.

Главный врач клинической больницы №122 им. Соколова, которая была перепрофилирована для приема больных с коронавирусом, Яков Накатис в беседе с Piter.TV отметил, что не готов делать выводы, так как статистика очень сложная наука и сложно установить, от чего именно умер человек. Если он попадает в больницу с целым "букетом" заболеваний, хроническими, пневмонией и коронавирусом то очень сложно выявить первопричину смерти. Но тенденция все же есть: чаще всего это люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями, в частности ― с лишним весом. 

Врач реаниматолог-анастезиолог Сергей Саяпин, который работал в скандальной Покровской больнице, считает, что на самом деле смертность не такая уж и высокая, так как, скорее всего, о некоторых случаях заболевания неизвестно.

Если отбросить лишние сущности то меньшим охватом тестирования легких форм, соответственно, смертность среди выявленных  выше. 

сказал Саяпин.

Под "лишними сущностями" врач имел в виду "различные теории заговора". 

С опорой на мнение специалистов можно сделать вывод о том, что высокой смертности в Петербурге способствует три причины. Во-первых, "жертвами" коронавируса становятся пожилые люди, которые находятся в группе риска, а их в Северной столице много. Во-вторых, ко В-третьих, тестируется недостаточное количество местных жителей, и потому нет объективного представления о реальном количестве заболевших и показателю смертности. 

Хочу, но не могу

О том, что тест действительно могут сдать не все, кто в этом нуждается, подтверждает опыт сотрудников Piter.TV, которые перенесли коронавирус, а также истории горожан, с которыми нам удалось связаться. 

В конце мая мы уже рассказывали историю сотрудника видеоотдела, у которого заболела вся семья. Внимание со стороны медиков было уделено лишь главе семейства 67-ми лет. Еще двум членам семьи, у которых были симптомы коронавируса (температура, ломка тела, потеря обоняния) пришлось лечиться самостоятельно, сделать им тест так никто и не предложил.

Другому сотруднику Piter.TV, у которого была температура и потеря запаха и вкусов, пришлось идти в поликлинику, так как терапевт не успевал на вызов. Редактор обратился за помощью в центр "Полис" в середине июня. 

Спросили каждого о самочувствии, послушали легкие и выписали лечение, как и ОРВИ, мне еще плюсом из-за высокой температуры антибиотик назначили. Про взятие мазка на корону врач даже не заикнулся. Также сказали, что если температура будет долго держаться, ехать и самостоятельно делать КТ легких, потому что у них очередь на 2 недели расписана.

Тест не предложили сделать потому, что "нет показания": сотрудник не контактировал с больными (позже оказалось, что это не так), а также все время находился в России. После появления болей в груди, редактор решил платно сделать компьютерную томограмму легких. Как оказалось, оба легких были поражены, но не более, чем на 10%. Наличие коронавируса подтвердил платный тест, однако после его результатов с больным никто не связался. Он предполагает, что не попал в официальную статистику заболеваний, так как за ходом его лечения никто не следил. 

О проблемах получения эпидномера, который является доказательством контакта с заболевшим, вы можете прочитать в нашем материале

Еще одну подобную историю мы узнали от выпускника одного из медицинских вузов Романа Дмитриева (имя изменено). В начале мая у него заболела мама, она работает в одном из роддомов Невского района. Придя на работу, она почувствовала недомогание, после чего ее отправили домой. 

Наш собеседник отмечает, что результаты теста посетительниц роддома приходят только спустя некоторое время. В этот период есть риск заразиться. 

К женщине пришла терапевт, взяла мазок, но его результат так никто и не узнал, такая ситуация повторилась еще два раза. По всей видимости, результаты потеряли. После выздоровления петербурженка решила платно сдать тест на антитела, результат оказался положительным. В справке о болезни, которую женщина взяла для работы, о коронавирусе ничего не говорилось. "Классические" симптомы также почувствовали и другие члены семьи, но весь этот период они лечились самостоятельно как от ОРВИ, соблюдали режим самоизоляции и не стали вовсе обращаться к врачу. 

Отметим, что такие случаи не являются единичными, о них можно узнать в социальных сетях. Вот, например, что пишут петербуржцы в комментариях группы "ВКонтакте" городского комитета по здравоохранению.

В комитете отвечают, что решение о том, делать ли тест, лежит на лечащем враче. Если у петербуржцев есть жалобы, то их стоит направлять сюда. В целом врачи обязаны реагировать на вызов. 

Мы решили рандомно выбрать несколько поликлиник и позвонить туда, чтобы узнать, как бесплатно сделать тест на коронавирус. В городской поликлинике №77 нам ответили, что для этого достаточно иметь симптомы ОРВИ (температуру выше 37), а в городской поликлинике №19 отметили, что решение о тестировании принимает врач, и иногда, при определенных показаниях, сдать его можно и при отсутствии температуры. Однако, как показывает практика, так происходит далеко не всегда. Кроме того, по информации нашего источника, работающего в городской детской поликлинике №73, за последние три недели тесты на коронавирус стали делать значительно реже, чаще всего пациентам ставят ОРВИ без исследования на наличие COVID-19

Что говорят исследования?

Отметим, что с самого начала специалисты предупредили, что официальное количество заразившихся может отличаться от реальных цифр в 10 раз. Такие колебания числа заболевших допустимы из-за невыявленных случаев заражения, когда люди переносят COVID-19 в лёгкой форме и на ногах. В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24" о том, что на самом деле реальное число заразившихся составляет 300 тысяч человек, при том что на тот момент официально было известно о 92 тыс. случаях. Петербургские власти подобных заявлений не делали, однако напоминают о необходимости ношения масок и режиме самоизоляции в случае появления признаков ОРВИ. Ответственность за рост заболеваемости в городе Александр Беглов возложил на горожан, которые в необходимой мере соблюдает меры безопасности. 

В июне Европейский университет в Санкт-Петербурге организовал серологические исследования распространение коронавируса в Петербурге. Исследование на антитела должно было показать, сколько человек на самом деле болело. В опросе приняли участие 6,5 тысяч петербуржцев, 1052 человека согласились сдать кровь. Результаты оказались таковы: число носителей антител в 10 раз больше, чем количество официально подтвержденных случаев. Результаты теста Abbott Architect IgG показали, что в Петербурге антитела к вирусу были найдены у 7,5% жителей в возрасте старше 18 лет., а результаты теста Genetico CoronaPass Total Ig дают информацию, что распространенность антител составила 9,3%. Piter.TV направил запрос представителю Университета, чтобы узнать, с чем эксперты связывают такие результаты. На момент публикации ответ пока не получен. 

Более масштабный тест на выявление антител класса G провела компания "Инвитро". В нем приняли участие более 43 тысяч горожан. Они нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев. 

Бесплатное тестирование на антитела также проводил в июне Роспотребнадзор. Оно было нужно для оценки популяционного иммунитета. Его результаты до сих пор не были опубликованы. 

Результаты исследования и практика показывают, что есть вероятность, что даже то количество тестирований, которое ежедневно проводится в Петербурге, недостаточно, чтобы выявить все случаи заболевания. По данным на 15 июля, с 1 марта тест на коронавирус в городе стали более 1,5 млн человек. По словам Александра Беглов, это в 4 раза выше норматива. За месяц до этого градоначальник отмечал, что лабораторных мощностей не хватает, при этом что объем тестирования находился на таком же уровне и даже выше. Почему позиция властей изменилась, при том что риск заразиться в связи со снятием ограничительных мер вырос, неизвестно. 

Тем временем город готовится ко второй волне коронавируса, которая ожидается этой осенью. 

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Piter.TV
График: Yandex DataLens

Теги: комитет по здравоохранению, коронавирус, пандемия, смертность, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи, Коронавирус в Петербурге,

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