Для многодетных семей из Петербурга в ДНТ "Возрождение" построят детский досуговый центр

Кроме того, планируется улучшить дороги, провести газовые трубы к участкам.

ДНТ "Возрождение" в Ленинградской области существует уже 11 лет. Именно здесь для 30 многодетных семей из Петербурга выделили земли под жилищное строительство, а еще проживает порядка двух тысяч петербуржцев-дачников. С 2014 по 2023 годы товариществу были предоставлены бюджетные субсидии на общую сумму более 370 млн рублей. Средства направлялись на проектирование застройки, строительство дорожной инфраструктуры, объектов энерго- и водоснабжения, пожарной безопасности, детских и спортивных площадок.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения ДНТ "Возрождение" поручил внести дорогу к садоводству в Соглашение о ремонте "дачных дорог" с Ленинградской областью на 2025 год. Обязательства по ее дальнейшему содержанию, в том числе уборке снега, выполнит муниципальное образование Лебяженское, пояснили в Смольном.

В скором времени в садоводстве начнется подведение газовых труб к участкам. Основные газовые магистрали будут прокладывать под дорогами, которые после будут отремонтированы. Глава Северной столицы заверил также, что в садоводстве к 2026 году появится культурно-досуговый центр для детей и подростков.

Ранее Piter.TV сообщал, что на месте кинотеатра "Максим" в Петербурге заработал культурно-досуговый центр.

Фото: пресс-служба администрации Смольного