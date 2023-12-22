На месте кинотеатра "Максим" в Петербурге заработал культурно-досуговый центр

В творческих студиях, кружках и секциях занимаются порядка 200 петербуржцев.

В Приморском районе Петербурга, на месте бывшего кинотеатра "Максим", открылся культурно-досуговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 17 февраля.

Здание кинотеатра было долгое время заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии. Капитальный ремонт стартовал 5 лет назад: его выполнили быстрее по просьбе местных жителей. В прошлом году работы завершились

В культурно-досуговом центре есть большой концертный зал на 800 мест и малый – на 100 человек. В творческих студиях, кружках и секциях занимаются порядка 200 петербуржцев. Занятие бесплатны и рассчитаны на разный возраст.

Кроме того, в "Максиме" располагаются выставочные пространства и лектории, отведено место для проведения мастер-классов.

Территория перед центром также благоустроена. Губернатор Александр Беглов поручал облагородить участок со стороны Торжковской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что В Петербурге открылось новое творческое пространство.

Фото: пресс-служба Смольного