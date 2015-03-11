Бывший кинотеатр "Максим" превратится в культурно-досуговый центр

В этом году посетители смогут здесь увидеть театральные постановки и концерты, поучаствовать в фестивалях и посетить творческие кружки.

В нынешнем году вновь откроет двери для посетителей бывший кинотеатр "Максим". Об этом глава администрации Приморского района Николай Цед сообщил "Петербургскому дневнику".

Здание почти отреставрировали. Подходят к концу работы по отоплению, вентиляции, водоснабжению и электрике. Как сообщил чиновник на своей странице в "Вконтакте", на данный момент завершается облицовка фасада. В планах у администрации закупка и монтаж звукового, режиссёрского оборудования.

В этом году в здании бывшего кинотеатра "Максим" появится концертный зал на 799 мест. Здесь будут проводится спектакли, концерты и фестивали. На малой сцене выступят театральные, танцевальные и музыкальные коллективы.

Петербуржцы смогут приходить сюда на выставки, заниматься в творческих студиях.

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Фото: "ВКонтакте" / Питер. Взгляд назад