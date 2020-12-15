За кулисами Большого театра кукол. Как создавался спектакль "Синяя птица"

Большой театр кукол представил следующую постановку гуманистической трилогии Руслана Кудашова "Синяя птица" по мотивам пьесы Мориса Метерлинка. Трилогия объединит три знаменитые авторские сказки: "Пиноккио", "Синюю птицу" и "Алису в стране чудес".

В спектакле по мотивам пьесы Мориса Метерлинка участвуют 57 кукол. Главная сцена театра превращается в глубокую ширму, внутри которой возникают миры и водят кукол. На сцене появляются различные виды кукол: марионетки, тантамарески, перчаточные и тростевые куклы.

Куклы все разные, у них разный центр тяжести и так далее. Когда ты берешь в первый раз в руки куклу, особенно марионетку, потому что они более капризные, ты смотришь, что она может. Когда ты берешь в руки куклу, ты должен действительно работать как режиссер с артистом. Ты должен смотреть на ее темперамент. Наталья Сизова, исполнительница роли Царицы Ночь.

Данная постановка — это сказка об устройстве мироздания, качествах дающих успех и счастье, которое человек создает сам. Управлять марионеткой – кропотливое дело. Важна каждая деталь: например, длина нитей зависит от характера персонажа.

Чтобы найти движения и пластику для куклы, артисты опираются на свои ощущения и ассоциации.

Она (персонаж Душа Света - прим.ред.) легкая, но, вместе с тем, достаточно собранная, как луч. Наверное, меня вдохновляет образ луча, потому что он устремленный, но нежный и, я думаю, что теплый. Но она достаточно еще и строгая. Алена Первухина, исполнительница роли Души Света.

К выходу на сцену кукол готовят художники-декораторы. Они не только шьют костюмы, но и задают движение героям. Синяя птица летит по небу с помощью трости, за которую держит актер. А чтобы крылья порхали, мастер использовал вспененный полиэтилен.

Ты делаешь инструменты для актера. Актер выходит на сцену, у него в руках инструмент, которым он создает образ. Я могу разными материалами делать разную работу, из металла, из дерева, из ткани. Интересно смотреть, как оно применимо. Артем Арнст, художник-декоратор.

Все должно быть очень тонко. И даже в последний вечер, почти ночь перед спектаклем может прибежать художник и сказать "Нам нужно отпороть эти пуговицы, потому что они здесь мешают". Действительно все это складывается из маленьких деталей, которые создают большую красоту. Наталья Якимова, художник-бутафор.

Ранее Руслан Кудашов и Ирина Ляховская рассказали про спектакль "Танго, упавшее в небо".

Видео, фото: Piter.TV