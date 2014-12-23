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БТК покажет спектакль "Евгений Онегин" в новом сезоне
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БТК покажет спектакль "Евгений Онегин" в новом сезоне

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Обращением к "Евгению Онегину" театр отметит 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.

Первой премьерой в Большом театре кукол (БТК) в Петербурге станет спектакль "Евгений Онегин" в постановке главного режиссера Руслана Кудашова. Об этом 18 августа пишет ТАСС

Обращением к "Евгению Онегину" БТК отметит 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Показы спектакля планируются в ноябре. А первым событием сезона станет фестиваль Центра развития режиссуры "Стены", посвященный "Чистилищу", – второй части "Божественной комедии" Данте Алигьери.

Также отмечается, что в октябре петербургские кукольники поучаствуют в Международном фестивале детских театров "Вятка – город детства" в Кирове со спектаклем "Я с тобой". 

Ранее на Piter.TV: Мариинский театр в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей. 

Фото: pxhere

Теги: большой театр кукол, евгений онегин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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