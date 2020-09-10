"Чутко отзывается": Беглов поздравил Большой театр кукол с 95-летием

Санкт-Петербургский Большой театр кукол (БТК) сегодня, 16 мая, празднует 95-летие. Губернатор Александр Беглов направил поздравление коллективу, назвав театр знаковым явлением в культурной жизни города.

Во все времена им руководили яркие, талантливые люди, которые вносили свой неповторимый вклад в его многолетнюю историю. Сегодня БТК развивает лучшие сценические традиции, чутко отзывается на современные тенденции, держит высокую профессиональную планку. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он подчеркнул, что под руководством главного режиссёра Руслана Кудашова и директора Анжелы Купец театр успешно реализует творческие проекты, обретает новых поклонников и остаётся в авангарде лучших театральных коллективов Петербурга.

Спектакли театра не раз становились лауреатами престижных премий и участниками крупных фестивалей. В репертуаре — работы молодых режиссёров и заслуженных мастеров, классика и современная литература, постановки для зрителей всех возрастов. Беглов поблагодарил коллектив за высокое мастерство и пожелал благополучия, вдохновения и новых свершений.

Фото: ВКонтакте / Большой театр кукол