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Мариинский театр в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мариинский театр в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей

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В прошедшем сезоне было представлено 363 балетных спектакля.

Петербургские сцены Мариинского театра в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей. Об этом рассказали в театре. 

В прошедшем сезоне было представлено 363 балетных спектакля, 495 оперных спектаклей и 454 концерта, включая события с приглашенными коллективами. Также было проведено более 20 прямых трансляций и 4 показа записей концертов и спектаклей Мариинского театра, собравших более 7 млн просмотров из 53 стран мира.

Одним из центральных событий сезона стал проект "Гений места" — фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам. 

Ранее Андриан Фадеев стал худруком балетной труппы Мариинского театра.

Фото: Мариинский театр

Теги: мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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