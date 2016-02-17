Мариинский театр в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей

В прошедшем сезоне было представлено 363 балетных спектакля.

Петербургские сцены Мариинского театра в 241-м сезоне посетили более 2 млн зрителей. Об этом рассказали в театре.

В прошедшем сезоне было представлено 363 балетных спектакля, 495 оперных спектаклей и 454 концерта, включая события с приглашенными коллективами. Также было проведено более 20 прямых трансляций и 4 показа записей концертов и спектаклей Мариинского театра, собравших более 7 млн просмотров из 53 стран мира.

Одним из центральных событий сезона стал проект "Гений места" — фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам.

Ранее Андриан Фадеев стал худруком балетной труппы Мариинского театра.

Фото: Мариинский театр