Андриан Фадеев стал худруком балетной труппы Мариинского театра

За годы работы в Мариинском театре Фадеев создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара

Заслуженный артист РФ, выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Андриан Фадеев назначен художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра. Как пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Мариинки, в новом статусе он вернулся в театр 10 июля.

Танцовщик окончил Вагановскую Академию Русского балета (класс артиста балета, народного артиста СССР Владилена Семенова), в Мариинский театр пришел в 1995 году. Уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, занимая призовые места крупнейших международных конкурсов на протяжении всего творческого пути.

За годы работы в Мариинском театре Фадеев создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков.

В 2001 году специально для Андриана Фадеева знаменитый американский танцовщик и балетмейстер Джон Ноймайер создал главную партию в балете "Звуки пустых страниц". Фадеев блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011-м он занял пост художественного руководителя – директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Фото: пресс-служба Мариинского театра