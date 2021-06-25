Кудашову – 50! В БТК отметили день рождения главного режиссера

В субботу, 5 марта, Руслану Кудашову исполнилось 50 лет. Piter.tv побывал на празднике.

Большой театр кукол в Петербурге отпраздновал юбилей главного режиссера БТК, мастера актерского и режиссерского курсов ГАТИ и РГИСИ Руслана Кудашова.

Вечер начался с пресс-конференции, посвящённой созданию "Центра развития режиссуры" на базе БТК. В ней принял участие сам Руслан Кудашов и председатель комитета по культуре Фёдор Болтин.

В прошлом году в театре прошло два фестиваля "БТК.generation", по итогам которых возникла идея создания "Центра развития режиссуры". Проект поддержал Смольный.

Это образовательная сессия, куда набираются специалисты (драматурги, художники, театральные менеджеры и т.д.), которые нужны молодым режиссерам для повышения квалификации. И каждый раз она должна заканчиваться отчетным фестивалем, где режиссерские работы будут представлены вниманию публики: и продюсерам, и директорам театров, и критикам. объяснил Кудашов

По словам Кудашова, центр необходим для молодых режиссеров и актеров, чтобы говорить на актуальные темы: почему что-то популярно, а что-то нет, почему авторский театр всегда стоит в стороне от мейнстрима и не защищен критиками, журналистами, почему это происходит.

Центр нужен, чтобы защитить молодых людей, молодых режиссеров, в которых наше будущее. Их нужно понять и принять. Есть прекрасная возможность, которая может осуществиться при поддержке комитета по культуре. Чтобы эти ребята продолжали делать свои спектакли, чтобы возник материал, который будет предоставлен для того, чтобы продюсеры и директора театров увидели и помогли. Руслан Кудашов

Центр планируют открыть в сентябре-октябре. В летнее время, когда театр не работает, участники смогут репетировать.

Нам совершенно не жалко отдавать спектакли. Я буду безумно счастлив, если директора или продюсеры из других театров увидят и заберут спектакли наших ребят, которые будут работать в этом центре. Нужно давать надежду для молодых людей, хоть у нас не все хорошо с коммуникацией. Есть вечные неразрешимые проблемы, одна из них – проблема поколений, конфликт поколений. Мы хотя бы что-то пытаемся сделать. Руслан Кудашов

На вопрос о том, ставят ли в БТК постановки молодых режиссеров, Кудашов отметил, что ставить все постановки не получится – у театра не хватает мощности, площадей, из-за чего некоторые режиссеры обижаются. По словам главного режиссера, сам он хочет поставить "Евгения Онегина".

Председатель комитета по культуре Федор Болтин отметил, что Смольный дорожит фактом, что именно БТК стал домом для центра.

После официальной части молодые режиссеры подготовили перфоманс, в котором предстали строителями и "заложили фундамент" будущего центра.

В заключении профессор, заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Петрович Наумов поздравил Руслана Кудашова с юбилеем и отметил, что именно в Большом театре кукол началась режиссура театра кукол, поэтому символично, что БТК станет площадкой для Центра.

После непродолжительной паузы гостей пригласили в зал, в котором Руслан Кудашов совместно с группой "Химера" исполнили несколько песен на стихи самого режиссера. Атмосфера в зале царила добрая, по-своему семейная, поскольку поздравить мастера с юбилеем пришли друзья и выпускники. Благодаря этому режиссер и музыканты легко поддерживали контакт со зрителями, шутили и рассказывали анекдоты.

К поздравлению мастера присоединились молодые режиссеры, которые подготовили две небольшие постановки. Завершились представления подарками и объятиями.

Кроме того, именнику подготовили торт. Было видно, что режиссер смущен и рад, однако к позднему вечеру уже не нашлось слов, чтобы выразить благодарность.

Особых мыслей и размышлений у меня нет. Пойдемте в буфет. подытожил Кудашов

Ранее мы писали, что на базе Большого театра кукол откроют Центр развития режиссуры.

Текст: Анастасия Смирнова

Фото и видео: Piter.tv;

Главное фото: Большой театр кукол / Вконтакте