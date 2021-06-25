На базе Большого театра кукол откроют Центр развития режиссуры

В конце пресс-конференции молодые режиссеры помогли "заложить фундамент" центра.

В субботу, 5 марта, в Большом театре кукол прошла пресс-конференция, посвящённая созданию "Центра развития режиссуры" на базе БТК. В ней принял участие режиссер Руслан Кудашов и председатель комитета по культуре Фёдор Болтин.

В прошлом году в театре прошло два фестиваля "БТК.generation", по итогам которых возникла идея создания "Центра развития режиссуры". Проект поддержал Смольный.

Это образовательная сессия, куда набираются специалисты (драматурги, художники, театральные менеджеры и т.д.), которые нужны молодым режиссерам для повышения квалификации. И каждый раз она должна заканчиваться отчетным фестивалем, где режиссерские работы будут представлены вниманию публики: и продюсерам, и директорам театров, и критикам. объяснил Кудашов

По словам Кудашова, центр необходим для молодых режиссеров и актеров, чтобы говорить на актуальные темы: почему что-то популярно, а что-то нет, почему авторский театр всегда стоит в стороне от мейнстрима и не защищен критиками, СМИ, почему это происходит.

Центр нужен, чтобы защитить молодых людей, молодых режиссеров, в которых наше будущее. Их нужно понять и принять. Есть прекрасная возможность, которая может осуществиться при поддержке комитета по культуре. Чтобы эти ребята продолжали делать свои спектакли, чтобы возник материал, который будет предоставлен для того, чтобы продюсеры и директора театров увидели и помогли. Руслан Кудашов

Председатель комитета по культуре Федор Болтин отметил, что Смольный дорожит фактом, что именно БТК стал домом для центра.

После официальной части молодые режиссеры подготовили перфоманс, в которой предстали строителями и "заложили фундамент" будущего центра.

Фото: Большой театр кукол / Вконтакте (Андрей Сухинин)