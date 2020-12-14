Руслан Кудашов и Ирина Ляховская - про спектакль "Танго, упавшее в небо"

Авторы пластической постановки Большого театра кукол рассказали о смысле спектакля, надмирной природе танго, связях русской и латиноамериканской культуры, а также - о магии отношений между мужчиной и женщиной.

В Большом театре кукол состоялась премьера взрослого спектакля "Танго, упавшее в небо", созданного в соавторстве двух мастеров: главного режиссера театра Руслана Кудашова и постоянного хореографа БТК Ирины Ляховской.

Ирина проводила тренинги по танго с моими актерами еще до коронавируса. Я видел, что это очень нравилось моим актерам, я видел что им нравится сам процесс танца. И захотелось сделать что-то приятное для этих людей, которые так отдают себя в детском театра за не самые большие зарплаты. И я предложил: давайте напишу некое либретто, и оно станет основой спектакля о танго. Таким образом и появился спекаталь. Хотелось, чтобы им было хорошо, а им хорошо, когда они танцуют. Кроме того, мы периодически говорим о неком смысле, который меня тоже интригует достаточно. Руслан Кудашов, главный режиссер театра

Практически весь спектакль проходит под ритмы танго. По мнению Ирины Ляховской, этот танец парадоксальным образом близок менталитету русского человека.

Это странно, но у русского человека в крови есть склонность ко всему яркому и звенящему, вся эта цыганщина, этого ведь никогда не отнять... Видимо, в нас говорят какие-то цыганские увлечения наших предков. Ирина Ляховская, режиссер и хореограф спектакля

Известно, что в ходе работы над постановкой вся труппа активно подключилась к созданию творческого материала. Ученики Руслана Кудашова готовили этюды, работали над импровизацией и образами своих персонажей. Задачу осложнял формат представления: речь идет о пластическом спектакле без реплик и какой-либо вербальной составляющей.

Мы не используем слова, не используем диалоги: диалоги происходят не вербальным, а иным способом. Это передача энергии на расстоянии при помощи более-менее точных психожестов, музыки и цвета, а также остального инструментария, который есть в этом любопытном театре. Руслан Кудашов Вообще танго кроме штампов, это территория общения, это разговор: очень спокойный бессловесный и доверительный. И можно многое написать про эту культуру, но чтобы почувствовать танго, надо просто встать в пару на танцполе. Тогда эта территория доверия и общения возникает сама по себе, и это дорого стоит Ирина Ляховская

В день премьеры всем гостям театра предложили попробовать свои силы в искусстве танца. В фойе на втором этаже раскинулась импровизированная танцплощадка. Мужчины приглашали дам, а самых робких заманивали в мир танго артисты труппы БТК. Так зрители не только на сцене прикоснулись к главным смыслам постановки: гармонической энергии танца и магии отношений между мужчиной и женщиной.

Нет человека, который не танцует... Просто очень долгие годы человеку говорят: "ты не молодец, ты не умеешь, другой танцует лучше... И мы начинаем зарастать мхом. А это неправильно - каждый танцует. Когда мы влюблены, у нас нет этих барьеров ... Каждый в этот момент знает, что может танцевать, и это прекрасно. Ирина Ляховская Удивительно и прекрасно, что в нашем мире есть мужское и женское. Мы сейчас часто забываем и размываем эти вещи, которые должны были нас преумножать изначально. Мне кажется, большое заблуждение нашего мира, что он сам себя сужает. Бывают очень красивые женщины, бывают ничего так мужчины. И что важно: бывают между ними очень красивые отношения. Руслан Кудашов

Символично, что "Танго, упавшее в небо" появилось в непростой коронавирусный год. По словам Руслана Кудашова, одна из его главных идей, заложенных в спектакль, это мысль о ценности человеческой жизни и красоте мира, которые не отменит даже самый мрачный год в новейшей истории человечества.

Видео: Piter.TV