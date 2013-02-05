В "Готическом доме" на улице Чекистов откроют культурно-досуговый центр

Здание могут начать использовать после ремонта в 2022 году.

В архитектурном памятнике федерального значения "Готический дом" разместится одно из подразделений культурно-досугового комплекса "Красносельский". На данный момент в здании уже начался ремонт. Об этом сообщил глава Красносельского района Олег Фадеенко, передал "Петербургский дневник".

В "Готическом доме" на улице Чекистов будут проводить праздники, концерты, музыкальные вечера, культурно-просветительские конференции. В планах также оборудовать мобильное многофункциональное историко-культурное арт-пространство. Оно будет включать в себя выставочный комплекс, концертный зал, зал для проведения балов, историко-культурных программ, творческих встреч, и занятий хореографических коллективов, а также мастерские для занятий прикладным творчеством.

На объекте выполнили работы по по внутренним и внешним инженерным сетям и общестроительные работы. Теперь специалистам предстоит подключить здание к электросетям. Далее по плану внутренняя отделка помещений, ремонт фасада и наружное благоустройство. Предполагается, что памятник федерального значения можно будет начать эксплуатировать в 2022 году.

Ранее о доме слагались различные мистические истории, а в 2011 году в нем произошел пожар.

Фото: ВКонтакте / "Обратная сторона Петербурга" / Анна Карпова