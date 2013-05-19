В Петербурге открылось новое творческое пространство

В Outlet Village Пулково можно попробовать себя в роли живописца, фотографа и даже дизайнера одежды. Новое креативное пространство включает в себя 3 зоны: швейных цех, мастерскую художника и фотоателье.

В части, посвященной модной индустрии, можно увидеть эскизы коллекций, экземпляры тканей и даже поработать на винтажной швейной машинке. Художественную зону украшают гипсовые скульптуры, картины настоящих художников и мольберты, на которых гости могут рисовать.

Екатерина Строжанова, организатор:

Мы углубились в тему творчества и сделали одну большую мастерскую художника, неизвестного художника. Мы постарались максимально сделать так, чтобы это место передавало творческий процесс: незавершенность, незаконченность, везде идет креатив.

Еще одной важной зоной в творческом пространстве Аутлета стало "логово фотографа". На выставке собрали ретро фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, старинные снимки, кассеты и даже печатную машинку.

В фотоателье оборудована специальная зона для фотосессий с профессиональным светом и гримеркой. Вход в творческое пространство Аутлета бесплатный для всех посетителей. На площадке по предварительной записи будут проводиться бесплатные мастер-классы для взрослых и детей.

Видео: Piter.tv