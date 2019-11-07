Из кинотеатра "Максим" на Ланском шоссе сделают концертный зал

Работы планируют завершить в середине 2021-го года.

В Петербурге реконструируют кинотеатр "Максим". Здание пытаются привести в порядок с 2005-го года, сообщил Telegram-канал "Пул78".

Кинотеатр располагается на Ланском шоссе в Приморском районе. По словам губернатора города, Александра Беглова, в 2019-м году власти выделили деньги на капитальный ремонт и реконструкцию здания. Для продолжения работ в 2021-м году требуется около 170 млн рублей на общестроительные и отделочные работы, 350 млн ― для закупки оборудования.. Эти средства только предстоит найти.

После реконструкции кинотеатр должен стать районным культурным центром, там появится концертный зал. сказал Беглов.

Реконструкцию планируют завершить в середине 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петергофе планируется построить дом молодежи.

Фото: "Пул78"/ Telegram