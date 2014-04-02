  1. Главная
Сегодня, 10:08
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске

Злоумышленники хот ели подорвать синагогу и здание Еврейской религиозной общины.

Российские силовые структуры предотвратили в городах Пятигорске и Красноярске теракты на еврейских культовых объектах. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что преступления на территории Красноярского и Ставропольского краев готовились приверженцами международной террористической организации.

В результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в городской синагоге.

ЦОС ФСБ РФ

В Пятигорске оперативники поймали россиянина. Мужчина хотел поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. С собой у злоумышленника находились средства связи, а также два ножа. В гаджетах силовики нашли переписку с иностранным координатором противоправной деятельности через мессенджер Telegram.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

