Злоумышленники хот ели подорвать синагогу и здание Еврейской религиозной общины.

Российские силовые структуры предотвратили в городах Пятигорске и Красноярске теракты на еврейских культовых объектах. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что преступления на территории Красноярского и Ставропольского краев готовились приверженцами международной террористической организации.

В результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в городской синагоге. ЦОС ФСБ РФ

В Пятигорске оперативники поймали россиянина. Мужчина хотел поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. С собой у злоумышленника находились средства связи, а также два ножа. В гаджетах силовики нашли переписку с иностранным координатором противоправной деятельности через мессенджер Telegram.

В Крыму задержали передавшего разведке Украины координаты позиций С-300.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России