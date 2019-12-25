Размещена закупка для разработки его проекта.

В Петергофе планируется построить дом молодежи. Как отмечается в закупке, размещенной Санкт-Петербургским ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", он появится на улице Широкой (участок 94). Пока сроки собственно строительства не оговариваются. Речь идет о проектных работах, которые, как ожидается, будут завершены в мае 2022 года.

Согласно требованиям к проекту, дом молодежи будет рассчитан на 650 посетителей. В здании расположатся концертный зал на 300 мест, малый зрительский зал (на 100 мест), студия звукозаписи, TV-студия. Кроме того, здесь будут находиться два спортзала и залы для занятий аэробикой, хореографией, помещения, где будут проходить занятия всевозможных кружков и любительских объединений.

Разработку проекта дома молодежи финансирует бюджет Петербурга. Объем выделенных средств – 20,2 миллиона рублей.

Заявки от компаний, желающих создать проект, принимаются до 25 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, копия исторического Дома Рогова в переулке Щербакова появится до осени 2021 года.

Фото: Pixabay.com