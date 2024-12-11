В доме Кранкенгагена в Петербурге появится культурный центр к осени

Проект будут разрабатывать молодые архитекторы города.

В доме Ф. В. Кранкенгагена, находящемся на набережной Адмиралтейского канала в Петербурге, хотят сделать культурный центр и арт-пространство. Об этом 5 февраля пишет ТАСС, ссылаясь на владельца здания – телеканал "КИНОТВ".

Уточняется, что проект будут разрабатывать молодые архитекторы города. Планируется сохранение исторического облика, при этом в пространство добавят современности.

Появятся три кинозала, лекторий, пространство для театральных постановок и концертов, зона для выставок, кафе и офисы для резидентов. Одно из первых событий, которое состоится в обновленном доме Кранкенгагена, – кинофестиваль.

Наша компания имеет 13-летний опыт сотрудничества с лучшими мировыми кинофестивалями, мы накопили необходимые компетенции, опыт организации, отбора кинофильмов, есть понимание, каким мы хотим видеть свой кинофестиваль. С появлением своего кинематографического пространства с необходимой инфраструктурой, конечно, мы реализуем накопленные за эти годы идеи. Сергей Катышев, генеральный продюсер телеканала "КИНОТВ"

Открыть культурный центр собираются к осени 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что проект четвертой сцены Мариинского театра одобрен в Петербурге.

Фото: citywalls.ru (пользователь Влада)