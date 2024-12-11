Проект четвертой сцены Мариинского театра одобрен в Петербурге

Дом Иофа подвергнется значительной реконструкции, чтобы стать театральной сценой.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил в своих социальных сетях, что Совет по сохранению культурного наследия города утвердил проект адаптации Дома Иофа на Лермонтовском проспекте под сценическую площадку Мариинского театра.

Здание, являющееся объектом культурного наследия, ждет новая жизнь. Оно подвергнется значительной реконструкции, чтобы стать театральной сценой. Планируется увеличить высоту крыши для размещения зрительного зала и технических помещений, а также создать подземное пространство для дополнительных нужд.

Он также подчеркнул, что в новом зале будут предусмотрены места для 800 зрителей. Кроме того, будет восстановлен первоначальный облик фасада здания. В ближайшее время первая сцена Мариинского театра закроется на реставрационные работы. До этого момента нужно успеть завершить реконструкцию Дома Иофа, чтобы театр смог полноценно работать там.

По словам Линченко, финансирование первого этапа работ возьмет на себя попечительский совет Мариинского театра. После окончания реставрации обновленное здание планируют использовать для проведения детских спектаклей и репетиций.

Дом Иофа был построен в начале XIX века, а позже, в 1916 году, архитектор Иосиф Лангбард переделал его под "Театр Миниатюр". Впоследствии здание переоборудовали под кинотеатр и использовали как молодежный центр.

Сейчас Мариинский театр располагает исторической сценой, Новой сценой и концертным залом.

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Фото: КГИОП