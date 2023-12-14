  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шувалово появится культурный центр с восстановленным деревянным домом
Сегодня, 17:15
121
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шувалово появится культурный центр с восстановленным деревянным домом

0 0

Проект уделяет внимание не только внутреннему наполнению, но и внешнему облику объекта.

В историческом Шувалово утвердили внешний вид нового культурного центра, который построят на Береговой улице. Проект сочетает современное административное здание и восстановление старинного деревянного дома, некогда стоявшего на этом участке. Разработкой занималось архитектурное бюро ЦЭО "Аргумент", заказчиком выступает ИП Ирина Волкова, сообщил портал "Строительный Петербург"

В будущем центре откроются фойе и небольшая зона питания, библиотека, а также административные и технические помещения. На втором этаже разместят универсальные залы, которые можно будет адаптировать под разные мероприятия — от камерных спектаклей до выставок и танцевальных программ. Для артистов предусмотрены гримёрные и раздевалки.

Проект уделяет внимание не только внутреннему наполнению, но и внешнему облику объекта. Архитекторы задумали ансамбль, в котором деревянный дом станет выразительной исторической частью, а современный корпус — нейтральным фоном. Подсветка подчеркнёт детали фасада и позволит выгодно выделить старинный объём в вечернее время.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: культурный центр, шувалово
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии