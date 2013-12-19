Электричка насмерть сбила мужчину на железнодорожной станции Шувалово

Мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Шувалово. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Около восьми часов утра 14 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Шувалово 11 км 9 пикет электропоездом сообщение "Выборг – Санкт-Петербург" травмирован мужчина.

Было установлено, что 39-летний местный житель находился в опасной близости от железнодорожных путей, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Машинист предпринял всё возможное, чтобы избежать столкновения, но наезда избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Петербурге тепловоз задел по касательной 51-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv