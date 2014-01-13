В Петербурге тепловоз задел по касательной 51-летнего мужчину

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на территории вагонного ремонтного депо "Санкт-Петербург – Московский". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

В пятницу, 1 декабря, около восьми часов вечера в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на территории вагонного депо "Санкт-Петербург – Московский" тепловозом травмирован мужчина.

По предварительным данным, 51-летний мужчина решил сократить путь через железнодорожные пути, шел в капюшоне. Он близко подошёл к железнодорожному полотну в момент приближения локомотива. Тепловоз задел мужчину по касательной.

Машинист оказал первую помощь гражданину и вызвал бригаду скорой помощи. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Ранее электричка зацепила пассажира вблизи железнодорожной станции "Паровозный музей".

Фото: Piter.tv