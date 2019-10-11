Электричка зацепила пассажира вблизи железнодорожной станции "Паровозный музей"

Пассажир вышел из вагона электрички и решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед начавшим свое движение другим электропоездом.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования молодого человека вблизи железнодорожной станции "Паровозный музей". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около девяти утра 29 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции "Паровозный музей" электричка "Поселок – Санкт-Петербург" зацепила молодого человека.

Установлено, что пассажир вышел из вагона электрички и решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед начавшим свое движение другим электропоездом. Молодой человек был задет выступающими габаритами электропоезда.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО