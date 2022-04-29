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В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину
Сегодня, 12:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину

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Она переходила через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.

Транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожной станции Войбокало Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным установлено, что вечером 23 ноября 64-летняя местная жительница переходила через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.

Машинист грузового поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в Петербурге два человека получили травмы на железнодорожных путях, один из пострадавших скончался.

Фото: Piter.tv

Теги: поезд, смерть, травма
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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