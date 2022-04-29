В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину

Транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожной станции Войбокало Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
По предварительным данным установлено, что вечером 23 ноября 64-летняя местная жительница переходила через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.
Машинист грузового поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе в Петербурге два человека получили травмы на железнодорожных путях, один из пострадавших скончался.
Фото: Piter.tv
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