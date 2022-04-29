В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину

Она переходила через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.

Транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожной станции Войбокало Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным установлено, что вечером 23 ноября 64-летняя местная жительница переходила через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.

Машинист грузового поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в Петербурге два человека получили травмы на железнодорожных путях, один из пострадавших скончался.

Фото: Piter.tv