В Петербурге два человека получили травмы на железнодорожных путях

Один пострадавший скончался от полученных травм.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по двум фактам травмирования людей на железной дороге. Подробности сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около двух часов дня 13 ноября в транспортную полицию поступило сообщение о том, что рядом с железнодорожной станцией Понтонная электровозом, следовавшим для технического обслуживания на станцию Санкт-Петербург – Сортировочная-Московская, травмирована женщина. Пострадавшей оказалась 70-летняя петербурженка, которая близко подошла к железнодорожному полотну в момент приближения локомотива. Электровоз задел женщину по касательной, она находится в больнице.

Аналогичный случай произошел в тот же день около семи часов вечера. На перегоне между железнодорожными станциями Купчино – проспект Славы пассажирским поездом "Шушары – СПб-Товарный – Витебский вокзал" совершен наезд на мужчину. Установлено, что 39-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. От полученных травм гражданин скончался.

Ранее на станции "Александровская" электричка насмерть сбила 19-летнего юношу в наушниках.

Фото: Piter.tv