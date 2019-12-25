  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции "Александровская" электричка насмерть сбила 19-летнего юношу в наушниках
Сегодня, 10:59
54
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции "Александровская" электричка насмерть сбила 19-летнего юношу в наушниках

0 0

Машинист, увидев молодого человека, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования молодого человек на железнодорожной платформе "Александровская" города Сестрорецка. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Днём 8 ноября 19-летний молодой человек в наушниках переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Машинист, увидев молодого человека, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд избежать не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на станции "Кириши" электровоз зацепил по касательной пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: электричка
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии