На станции "Александровская" электричка насмерть сбила 19-летнего юношу в наушниках

Машинист, увидев молодого человека, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования молодого человек на железнодорожной платформе "Александровская" города Сестрорецка. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Днём 8 ноября 19-летний молодой человек в наушниках переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Машинист, увидев молодого человека, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд избежать не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на станции "Кириши" электровоз зацепил по касательной пешехода.

Фото: Piter.tv