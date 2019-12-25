На станции "Кириши" электровоз зацепил по касательной пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования на железнодорожной станции Кириши Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около одиннадцати часов утра 10 октября в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кириши электровозом травмирован мужчина.

Предварительно установлено, что 49-летний местный житель переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. В виду ограниченной видимости потерпевший вовремя не заметил приближение электровоза. Поезд задел мужчины по касательной. Пострадавший госпитализирован.

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Фото: Piter.tv