На Невском проспекте к отелю Wawelberg пристроят спортивный комплекс

По проекту в здании будут бассейн и тренажерные залы.

В центре Петербурга появится современный спортивный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 мая.

Заключение соглашения с инвестором о реконструкции здания на Малой Морской улице для создания спорткомплекса при пятизвездочном отеле Wawelberg одобрили в рамках рабочего совещания градоначальника с членами правительства Петербурга. По проекту в здании будут бассейн и тренажерные залы.

Новый объект дополнит спортивную инфраструктуру Центрального района. В нем будут созданы комфортные условия для петербуржцев и гостей города. Проект будет реализован с соблюдением всех требований к реконструкции исторических зданий. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о реализации строительства ледового дворца на проспекте Тореза. В нем намерены проводить спортивные и массовые мероприятия.

Фото: сайт отеля Wawelberg