Петербуржцев познакомили с семейной книгой "Самый важный гость"

Мероприятие посетили и взрослые, и дети.

В четверг, 10 августа, в петербургском отеле Wawelberg в рамках семейного мероприятия гостям представили книгу "Самый важный гость". Об этом сообщили в Комитете по инвестициям.

В презентации участвовали автор Ульяна Киршина и иллюстратор Мария Волкова. Символ отеля львенок Вава стал главным персонажем произведения.

Мероприятие посетили и взрослые, и дети. Юные гости смогли перевоплотиться в Ваву и узнать о этапах создания рисунков в книге.

Встреча являлась не только развлекательной, но и познавательной: малыши посмотрели мини-видео "Безопасная песенка", где им напомнили о ПДД.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.

Фото: пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга