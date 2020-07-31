Петербуржцев познакомили с семейной книгой "Самый важный гость"

В четверг, 10 августа, в петербургском отеле Wawelberg в рамках семейного мероприятия гостям представили книгу "Самый важный гость". Об этом сообщили в Комитете по инвестициям.
В презентации участвовали автор Ульяна Киршина и иллюстратор Мария Волкова. Символ отеля львенок Вава стал главным персонажем произведения.
Мероприятие посетили и взрослые, и дети. Юные гости смогли перевоплотиться в Ваву и узнать о этапах создания рисунков в книге.
Встреча являлась не только развлекательной, но и познавательной: малыши посмотрели мини-видео "Безопасная песенка", где им напомнили о ПДД.
Ранее на Piter.TV: власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.
Фото: пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все