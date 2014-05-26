Власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам

Губернатор Петербурга подписал постановление, которое направлено на улучшение условий оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в стационарных медицинских организациях.

Документ получил название "Об установлении Порядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи" Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот документ был принят с целью обеспечения соблюдения требований законодательства по уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинских учреждениях. Важно, чтобы такие дети получали круглосуточное сопровождение и внимание, необходимые для их оптимального физического и нервно-психического развития.

Особое внимание уделяется детям с дефектами умственного и физического развития. Профессиональные работники организаций, которые заботятся о детях, будут оказывать помощь и содействовать коррекции отклонений в состоянии здоровья маленьких пациентов, а также помогать им в социальной адаптации.

Правительство города призывает все медицинские учреждения строго соблюдать эти правила, чтобы обеспечить высокий уровень заботы о таких детях.

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Фото: Piter.TV

