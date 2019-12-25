"Веселая прогулка по Петербургу": детский гид привлекает маленьких туристов и их семьи

Санкт-Петербург продолжает радовать туристов и приятно удивлять своим разнообразием достопримечательностей. Теперь особенно привлекательным направлением для семейных поездок стал город на Неве благодаря гиду "Веселая прогулка по Петербургу".

Путешествовать с детьми всегда интересно, но важно иметь информацию о том, куда и как лучше отправиться с малышами. Именно для этой цели был разработан гид "Веселая прогулка по Петербургу", в котором дети знакомятся с удивительными местами города в игровой форме. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Главный герой, Капелька, становится проводником в мир истории и развлечений, рассказывая о таких местах, как Гранд-макет Россия, Зоологический музей, Большой театр кукол, Планетарий, Океанариум и многих других достопримечательностях, которые заинтересуют юных путешественников.

Кампания "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!", которую ведут Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро, при поддержке индустрии гостеприимства, принимает активные меры по привлечению гостей из разных регионов.

Благодаря активной информационной кампании и популярности гида "Веселая прогулка по Петербургу" город привлекает все больше маленьких туристов и их семей.

Ранее сообщалось, что Петербург наладит сотрудничество с африканскими странами в сфере арт-туризма

Фото: Комитет по развитию туризма Петербурга