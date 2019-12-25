Петербург наладит сотрудничество с африканскими странами в сфере арт-туризма

Курс будет доступен в гибридном формате: как онлайн, так и на базе академии имени Штиглица.

Петербургский Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства начнёт готовит специалистов по арт-туризму. Инициативу будут реализовывать в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно с ассоциацией GATINGO и Академией имени Штиглица. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

По словам исполняющей обязанности гендиректора Центра компетенций Елены Васильевой, сотрудничество будет направлено на выпоротку новых компетенций, важных для направления. Среди слушателей будут выходцы из РФ и Африки.

Курс будет доступен в гибридном формате: как онлайн, так и на базе академии. Он рассчитан для студентов выпускных курсов, менеджеров и продюсеров, сотрудников туристических компаний. Заявления в приёмную комиссию уже подали 2 делегата из Ганы в ходе саммита "Россия – Африка".

Ранее мы сообщили о том, что более 11 тыс. студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга