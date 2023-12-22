Смольный согласовал строительство отеля на Красного Курсанта, несмотря на протест Академии Можайского

Строительная площадка находится в центре исторических дореволюционных зданий вуза.

Проект строительства отеля на улице Красного Курсанта, 19, был одобрен вопреки возражениям Академии имени А.Ф. Можайского. В рамках этого проекта планируется возведение девятиэтажного бизнес-центра и восьмиэтажной гостиницы. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Во время общественных дебатов на проект высказались противоречивые мнения, в том числе и от Академии имени А.Ф. Можайского. Строительная площадка находится в центре исторических зданий вуза, построенных до революции.

Руководство Академии выразило свое противодействие строительству вблизи учебных объектов. В радиусе 30-ти метров от строительной площадки находятся исторические памятники, которые не подвергались капитальному ремонту, включая здание дворянского полка на Пионерской улице, главный корпус второго кадетского корпуса на Ждановской улице и здание военно-топографического училища на Пионерской улице.

Ранее мы сообщили о том, что новый ТЦ построят на севере Петербурга.

Фото: citywalls.ru