Новый ТЦ построят на севере Петербурга

Общая площадь торговых центров Петербурга к началу 2024 года превышает 3,24 млн кв.м.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга одобрил возведение нового торгового центра в Парголово. По данным издания "Деловой Петербург", участок, где появится объект, располагается неподалеку от ТК "Китай-город".

По мнению аналитиков рынка, в данном месте можно построить 35-50 тыс. кв.м. торговых площадей.

Согласно данным Nikoliers, общая площадь торговых центров Петербурга к началу 2024 года превышает 3,24 млн кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" составила 47,3 млрд рублей за прошлый год.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)