Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" составила 47,3 млрд рублей за прошлый год

Чистый комиссионный доход составил 12,5 млрд рублей (3,1 млрд рублей за четвёртый квартал).

Согласно отчету банка "Санкт-Петербург" по международным стандартам финансовой отчётности за 2023 год, чистый доход кредитного учреждения составил 47,3 млрд рублей. В прошлом году доля процентного дохода составила 50,8 млрд рублей, включая 16,1 млрд рублей за четвёртый квартал.

Чистый комиссионный доход составил 12,5 млрд рублей (3,1 млрд рублей за четвёртый квартал). Торговый доход достиг уровня 10,3 млрд рублей (1,1 млрд рублей за четвёртый квартал). За 2023 год выручка банка составила 74,6 млрд рублей, а операционные расходы - 23,6 млрд рублей.

В компании отметили, что им удалось повторить результаты 2022 года. Чистая прибыль в размере 47,3 млрд рублей соответствует рентабельности капитала в 29,7%.

Ранее мы сообщили о том, что отчисления в бюджет Петербурга от крупных налогоплательщиков сократились на 63%.

Фото: bspb.ru