Отчисления в бюджет Петербурга от крупных налогоплательщиков сократились на 63%

Сокращение доходов напрямую связано с изменением налогового законодательства.

Поступления в казну Петербурга от крупных налогоплательщиков снизились на 63%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета по финансам Светлану Енилину.

Руководитель уточнила, что общая сумма поступлений от бывших участников консолидированных групп снизилась на 63,4%. Сокращение доходов напрямую связано с изменением налогового законодательства. Ранее налогоплательщики, которые входили в КГН, платили налог на прибыль по месту регистрации головной компании, но с 1 января 2023 года лишь часть налога отчисляется в регион регистрации напрямую, а остальное перечисляется в Федеральное казначейство и другие регионы в соответствии с нормативами.

Также снизились поступления от налога на прибыль. Объём сократился на 19% по сравнению с прошлым годом.

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Фото: Piter.TV