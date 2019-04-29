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Новая книга Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа
Сегодня, 12:12
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Alena_Zinovieva

Новая книга Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа

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Содержание по традиции держится в строжайшем секрете.

Стала известна дата выхода новой книги Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Официальный релиз запланирован на 27 августа. Роман появится в электронном и аудиоформате и будет доступен эксклюзивно на сайте и в приложениях "ЛитРес". Об этом сообщает Telegram-канал "360tv.ru".

Содержание новой книги Пелевина по традиции держится в строжайшем секрете. Выпуском романа вместе с сервисом электронных и аудиокниг "ЛитРес" занимается издательство "Эксмо".

Предыдущая книга Виктора Пелевина "Искусство легких касаний" вышла в августе 2019 года. Еще одна работа писателя "Тайные виды на гору Фудзи" увидела свет 27 сентября 2018 года. В этом романе Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик.

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Фото: Telegram / 360tv.ru

Теги: виктор пелевин, непобедимое солнце, новая книга
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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