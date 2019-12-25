Netflix выпустит аниме-сериал по игре Splinter Cell

В сериале будет два сезона по 16 серий в каждом.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме. Сюжет будет основан на известной стелс-экшен-игре Splinter Cell. Об этом пишет издание Variety.

Сценаристом и продюсером проекта выступит Дерек Колстад, работавший над трилогией "Джон Уик". Кроме того, производством сериала будет заниматься французская компания Ubisoft, которая является разработчиком игровой серии.

Главный герой игры Сэм Фишер – специальный агент вымышленного подразделения АНБ "Третий эшелон" (позже "Четвертый эшелон"), которое специализируется на скрытном проникновении. Фишер разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США.

Оригинальная версия игры Splinter Cell вышла в 2002 году. Позже было выпущено еще шесть продолжений, также есть серия книг. В сериале будет два сезона по 16 серий в каждом.

Ранее мы писали, что Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли.

Фото: постер из игры Splinter Cell