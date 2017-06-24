Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли

Сюжет рассказывает об изолированном обществе на острове в Индийском океане.

Знаменитый американский актер Леонардо ДиКаприо спродюсирует сериал "Остров", основанный на одноименном романе-утопии Олдоса Хаксли. Об этом сообщает издание Variety.

Роман Хаксли вышел в 1962 году. История рассказывает о циничном журналисте, который обнаруживает изолированное общество на острове в Индийском океане. Он приезжает туда с целью экплуатации природных ресурсов, однако вскоре проникается местной культурой, основанной на употреблении психоделиков.

Будет ли Ди Каприо только продюсером фильма или также сыграет в нем одну из ролей, пока не известно. Производством проекта займется студия актера Appian Way. Поможет ей компания In Good Company Films.

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Фото: Википедия / Georges Biard