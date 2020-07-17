Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли

Премьера состоялась 16 июля.

В четверг, 16 июля, состоялась премьера сериала "О дивный новый мир", снятого по мотивам одноименного романа-антиутопии Олдоса Хаксли. По словам создателей, картина не копирует книгу, а лишь является ее интерпретацией.

Действие разворачивается в XXVI веке, в Новом Лондоне, где всем руководит Генри Форд. Общество достигло совершенства в искусстве потребления, а весь мир разделился на классы, носящие в названии буквы латинского алфавита, от "альфы" до "эпсилона". Люди рождаются в инкубаторах и умирают без болезней и старости. Любые проблемы или переживания быстро устраняет безвредный наркотик в виде таблеток. Однако вскоре жители безмятежного Лондона узнают, что за пределами "рая" разворачивается настоящая война.

Главную роль в сериале исполнил Олден Эренрайк, известный по фильму "Хан Соло: Звездные Войны. Истории". Кроме него, снялись Джессика Браун-Финдли ("Куртизанки"), Гарри Ллойд ("Легион") и другие актеры.

Не успел сериал выйти, как уже разочаровал критиков. На знаменитом агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сейчас у него 55% положительных отзывов. Для экранизации столь значимого романа это само по себе является сигналом тревоги.

Вот что пишет западная пресса по этому поводу:

The Playlist:

"Тут нет ни дивного, ни нового, что можно увидеть".

CBR:

"Роман Хаксли был прорывным, когда его опубликовали почти 90 лет назад, но сериал трансформировал первоисточник в очередной яркий пример потребительского контента".

При этом некоторым "О дивный новый мир" пришелся по вкусу. Например, журналисту издания Decider:

"Конечно же, это не высокое искусство, но, вне всяких сомнений, довольно увлекательное зрелище".

Ранее стал известен актерский состав перезапуска фильма "Один дома".

Видео: YouTube / Новые трейлеры